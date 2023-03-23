В финал конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область» вышли 12 участников

Херсон, , 17:55 — REGNUM 12 участников конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область» будут участвовать в финальном мероприятии, сообщается 23 марта на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте».

«По итогам полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область» в финал приглашены 12 участников», — сообщается в паблике. Полуфинал конкурса прошел с 14 по 16 марта вместе с полуфиналом конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область».

Финалистов конкурса поздравил и. о. губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, заявив: «До победы остаётся только один шаг. Учитывая, сколько этапов вы прошли в сложнейшей конкурентной борьбе, это уже отличный результат».

Он напомнил, что впереди у жителей региона «много сложнейших задач по возрождению» Херсонской области в составе России. Пожелав участникам успехов в финале, Сальдо добавил: «Ваш талант, ваши опыт и навыки обязательно будут востребованы в этих процессах».

Комментируя приближение конкурса к последнему этапу, его исполнительный директор Антон Сериков сказал: «В Херсонской и Запорожской областях предстоит решать схожие задачи по интеграции регионов в экономическое и правовое пространство России».

По его мнению, в какой-то степени задачи, стоящие перед жителями Херсонской и Запорожской области, ещё сложнее «тех, что предстоит решать у соседей — в ДНР и ЛНР», у которых есть «восьмилетний опыт построения собственной государственности».

«Сегодня определены финалисты конкурса в обоих регионах, — сказал Сериков. — Я уверен, что это именно те люди, которым будут по плечу любые, самые сложные задачи».

Организаторы добавили, что время и место проведения финала конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область» сообщат дополнительно.

Кадровые конкурсы «Лидеры возрождения» 21 сентября прошлого года стартовали по инициативе президент России Владимира Путина. Целью этого мероприятия стал поиск людей, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием развивать свои регионы.