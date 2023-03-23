TRT HABER: парламентская комиссия Турции приняла протокол о членстве Финляндии в НАТО

Анкара, , 17:40 — REGNUM Парламентская комиссия Турции приняла протокол о членстве Финляндии в Североатлантическом альянсе (НАТО), сообщает TRT HABER.

Финляндия и НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решении начать процесс утверждения протокола о присоединении Финляндии к НАТО в парламенте. Это сделано исходя из важности решения проблем безопасности. Протокол о вступлении Финляндии в НАТО представили президиуму Великого национального собрания страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении в НАТО. Подписание закона стало финальной точкой в ратификации необходимых документов на национальном уровне. Официальное заявление правительства Финляндии о вступлении в НАТО было опубликовано 15 мая 2022 года. К настоящему моменту финскую заявку в НАТО одобрили 28 из 30 стран. Венгрия и Турция не торопятся одобрять заявку на вступление в НАТО Финляндии.