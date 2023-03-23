Москва, , 17:33 — REGNUM Объем поставок российского газа в Китайскую Народную Республику в 2023 году по газопроводу «Сила Сибири» достигнет 22 миллиардов кубометров. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Газопровод «Сила Сибири» (с) ИА REGNUM

«Мы выходим постепенно на проектные мощности «Силы Сибири». В этом году ожидаем 22 млрд кубометров газа, а к 2025 году выйдем на проектные 38 млрд кубометров», — сказал Новак.

Также Новак подчеркнул, что на сегодняшний день идет окончательное согласование контрактных условий с крупнейшей нефтегазовой китайской компанией CNPC по поставкам энергоносителей по газопроводу «Сила Сибири — 2».

Ранее вице-премьер Новак сообщил, что Москва приняла решение продлить решение о сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до июня 2023 года. По его словам, решение принято с учётом текущей ситуации на рынке.