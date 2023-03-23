Москва, 23 марта, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Объем поставок российского газа в Китайскую Народную Республику в 2023 году по газопроводу «Сила Сибири» достигнет 22 миллиардов кубометров. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

ИА REGNUM Газопровод «Сила Сибири»

«Мы выходим постепенно на проектные мощности «Силы Сибири». В этом году ожидаем 22 млрд кубометров газа, а к 2025 году выйдем на проектные 38 млрд кубометров», — сказал Новак.

Также Новак подчеркнул, что на сегодняшний день идет окончательное согласование контрактных условий с крупнейшей нефтегазовой китайской компанией CNPC по поставкам энергоносителей по газопроводу «Сила Сибири — 2».

Ранее вице-премьер Новак сообщил, что Москва приняла решение продлить сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до июня 2023 года. По его словам, решение принято с учётом текущей ситуации на рынке.