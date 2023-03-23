Москва, , 17:26 — REGNUM На сегодняшний день никто не сомневается в объективности Единого государственного экзамена (ЕГЭ) как системы оценки знаний. Об этом 23 марта в кулуарах Госдумы журналистам заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Самое главное, чтобы экзамены были объективными, чтобы давали возможность каждому школьнику продемонстрировать свои знания и поступить в те или иные учебные заведения», ― подчеркнул министр.

Кравцов добавил, что ЕГЭ этому критерию соответствует.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой поручить Минпросвещения рассмотреть вопрос с ЕГЭ и в дальнейшем обсудить изменения в системе образования. По его словам, опыт ЕГЭ полезен только как пример того, что «западная калька» не подходит России.

Премьер-министр Михаил Мишустин указал, что вопрос об отмене Единого государственного экзамена требует очень серьёзного обсуждения. Он отметил, что, прежде чем принять решение, «нужно всё серьёзно взвесить и оценить».

При этом ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что вопрос об отмене ЕГЭ не обсуждается и даже не поднимался ни учителями, ни министерствами.