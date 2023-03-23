Бали, Индонезия, 23 марта, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Наплыв российских туристов на Бали сделал индонезийский остров похожим на «маленькую Москву». Поведение жителей России вызывает недовольство у местного населения тем, что они чувствуют себя как в России, пишет портал Detik.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

По его данным, на россиян даже пожаловались в полицию. Так, обратились к властям с целью призвать туристов из России к порядку жители округа Южная Кута.

«Признаки существования «маленькой Москвы» действительно имеются. Граждане России арендовали большое количество жилья в Южной Куте и теперь проживают там все вместе», — заявил глава группы наблюдения за иностранцами Бадунги И Ньомана Сувенди.

Он отметил, что в настоящее время по жалобе местных жителей организована совместная с миграционными службами проверка.

В свою очередь, российский гражданин Антон Занимонец поделился, чем занимаются россияне на Бали. По его словам, их длительное пребывание на острове связано с предоставлением услуг в сфере маркетинга в соцсетях в интересах российских компаний, а также услуг парикмахеров, персональных тренеров и массажистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта губернатор курорта Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из России и с Украины. Он также заявил, что направил соответствующий запрос в МИД и министерство юстиции и прав человека республики.