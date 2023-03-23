* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

В Москве суд заочно арестовал блогера Максима Каца* за фейки об армии

Москва, , 17:33 — REGNUM Блогеру Максиму Кацу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заочно избрана мера пресечения в виде ареста за распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России. Постановление вынес 23 марта Басманный суд Москвы.

Блогер Максим Кац (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) © Михаил Почуев/ИТАР-ТАСС

Санкция применена к блогеру в рамках уголовного дела, возбуждённого 7 апреля 2022 года, сообщает «Интерфакс». Срок расследования продлён до 7 апреля 2023 года.

Кац (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в конце октября прошлого года был объявлен в федеральный розыск.

В начале декабря прошлого года он был обвинён в неисполнении обязанностей, которые на него налагает статус физлица — иноагента. 9 марта Кац (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) был объявлен в международный розыск.