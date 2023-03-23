МИД России осудил «акт святотатства» с сожжением Корана военнослужащими ВСУ

Москва, , 17:22 — REGNUM МИД РФ решительно осуждает «акт святотатства» с сожжением Корана военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в распространенном 23 марта заявлении представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решительно осуждаем этот и другие акты святотатства со стороны режима Зеленского <…> Требуем от профильных международных структур добиваться от Киева неукоснительного соблюдения взятых на себя международных обязательств по обеспечению прав верующих в стране», — говорится в сообщении.

По заявлению представителя МИД, власти Украины окончательно утратившие морально-нравственные ориентиры, продолжают потворствовать практикам, грубейшим образом нарушающим права верующих, оскорбляющим их чувства и наносящим им глубокие душевные страдания.

В сообщении также говорится, что особенную циничность акту богохульного издевательства над священной для всех мусульман книгой придает то, что оно было совершено в преддверии наступления священного месяца Рамадан. Отмечается, что власти Украины никак не осудили этот акт, молчат и их западные кураторы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором военные ВСУ глумятся над Кораном. По его словам, эти люди показали своё «истинное фашистско-сатанинское нутро». Кадыров пообещал найти и наказать украинских военных, которые рвут и сжигают Коран. Сожжение украинскими военными Корана вызвало шок и в Алжире. Багдад считает этот инцидент признаком презрения и неуважения к чужой культуре.