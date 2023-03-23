ВСУ сосредоточили группировку из более чем 80 тысяч военных вокруг Артёмовска

Донецк, , 17:26 — REGNUM ВСУ сосредоточили группировку в более чем 80 тыс. военных возле Артёмовска (Бахмут) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью, опубликованном 23 марта в Telegram-канале его пресс-службы.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Эта группировка находится в Северске, в Славянске, в Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часове Яре», — сказал он.

Согласно озвученным данным, Киев может бросить собранные силы не только на Артёмовск, но и в направлении Белгородской области. По мнению Пригожина, возможна попытка ВСУ выйти на линию Сватово — Кременная, чтобы подобраться к городу Валуйки, расположенном в 152 км от Белгорода.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что потеря Киевом контроля над Артёмовском приведёт к неизбежному поражению ВСУ. По его прогнозу, разгром украинский стороны будет летом или в начале осени.

20 марта Пригожин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что российские подразделения взяли под контроль почти 70% Артёмовска. Он также сообщил, что есть сведения о готовящемся наступлении ВСУ.