Президент Чехии Павел подписал закон об уменьшении денежных пособий беженцам с Украины

Прага, , 17:15 — REGNUM Закон, согласно которому снижается величина денежного пособия для беженцев с Украины, подписал президент Чехии Петр Павел. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба администрации чешского лидера на своём сайте.

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В среду президент Чехии Петр Павел подписал указ, вносящий поправки в закон 66/2022 Конституции ЧР о мерах в сфере трудоустройства и социальной защиты в связи с конфликтом на территории Украины», — говорится в сообщении.

Согласно новому документу, теперь несовершеннолетние беженцы с Украины будут получать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума в 3490 крон (12,2 тысячи рублей), а лица старше 18 лет — пособие в размере 4860 крон (17 тысяч рублей).

При этом в течение пяти первых месяцев после спецоперации украинским беженцам выплачивали по 5000 крон (17,5 тысячи рублей), после чего эта сумма несколько раз снижалась до нынешнего размера.

Кроме того, в указе отмечается, что через 150 дней с момента прибытия беженца, если он не начал посещать в Чехии образовательное учреждение, не заботится о ребенке возрастом до 6 лет, не является инвалидом, беременной женщиной или пенсионером старше 65 лет, размер денежного пособия составит только 3130 крон (11 тысяч рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 марта обозреватель Telegraph Мария Чаплия написала, что британская программа «Дома для Украины», которая представлялась украинским беженцам почти осуществившейся мечтой о «сливках Европы», на деле втянула украинцев в бесконечную бюрократическую волокиту. По её словам, украинским беженцам пришлось предпринимать героические усилия, пытаясь справиться с бумажной волокитой и запутанными правилами и предписаниями.