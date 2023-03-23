Москва, 23 марта, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к началу лета. Об этом 23 марта журналистам сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Думаю, мы к началу лета её запустим», — уточнил вице-премьер.

Ранее Хуснуллин заявил, что монтаж первого пролета железнодорожной части моста уже завершен, половина основных работ выполнена.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября 2022 года на Крымском мосту была совершена диверсия. На автомобильной части террористы взорвали грузовик, из-за чего произошло частичное обрушение двух пролётов и была повреждена железнодорожная часть. Ранее Хуснуллин заявил, что завершить восстановление железнодорожной части Крымского моста планируется раньше срока, до 1 июля. Две части автомобильного моста полностью работают. Одна железнодорожная часть функционирует полноценно, а вторую ремонтируют.