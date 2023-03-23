Мурашко: очаги сибирской язвы в России локализованы
Москва, 23 марта 2023, 17:11 — REGNUM В России специалисты локализовали очаги распространения сибирской язвы. Об этом 23 марта журналистам сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Всё локализовано», ― подчеркнул глава ведомства.
Говоря о возможности дальнейшего распространения инфекции, министр подчеркнул, что его «не будет».
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в одной из больниц Московской области находятся два пациента с подозрением на заражение сибирской язвой. Пи этом, как уточнили в министерстве здравоохранения региона, предварительные анализы не подтверждают у них наличие этого заболевания.
Ранее в Чувашии было возбуждено уголовное дело в связи с заражением троих жителей республики сибирской язвой.
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