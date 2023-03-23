Москва, 23 марта 2023, 17:11 — REGNUM В России специалисты локализовали очаги распространения сибирской язвы. Об этом 23 марта журналистам сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Микрофотография бацилл сибирской язвы. Окраска по Граму
Микрофотография бацилл сибирской язвы. Окраска по Граму

«Всё локализовано», ― подчеркнул глава ведомства.

Говоря о возможности дальнейшего распространения инфекции, министр подчеркнул, что его «не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в одной из больниц Московской области находятся два пациента с подозрением на заражение сибирской язвой. Пи этом, как уточнили в министерстве здравоохранения региона, предварительные анализы не подтверждают у них наличие этого заболевания.

Ранее в Чувашии было возбуждено уголовное дело в связи с заражением троих жителей республики сибирской язвой.

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