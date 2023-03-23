Гонконг, Китай, 23 марта, 2023, 17:11 — ИА Регнум. НАТО вслед за США рискует растерять союзников, пишет Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По мнению автора публикации Стивена Брайена, в Азии позиции США не так крепки, как хотелось бы Вашингтону. От Вашингтона постепенно отворачиваются Тайвань и Саудовская Аравия.

Может показаться, что Вашингтон проявляет жёсткость и силу в ситуации с Украиной, но это только видимость, поскольку США слабы как никогда, считает Брайен.

Не заниматься такой показухой в Вашингтоне не могут, поскольку пытаются показать Джо Байдена, президента США, в лучшем свете. Иначе мир может решить, что Байден отступит по вопросу Украины, тем более что недавно американцы были выведены из Афганистана.

Кроме того, Вашингтон пытается показать, что, разместив войска НАТО на Украине, Альянс якобы будет «усилен». В реальности расширение НАТО — это головная боль и для США, и для остальных членов военного блока.

Поэтому руководству НАТО стоит задуматься, к чему приведёт попытка расширить Альянс. По мнению Брайена, несомненно, это лишит Европу устойчивости. Не говоря о том, что все эти процессы происходят на фоне обострения отношений между двумя крупными ядерными державами — США и России.

Напомним, после начала Россией спецоперации на Украине в НАТО пожелали вступить Швеция и Финляндия. Также о вступлении в Североатлантический альянс мечтает Киев. Китай в своём недавнем плане по урегулированию ситуации на Украине предостерёг военные блоки от расширения.