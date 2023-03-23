Глава минобороны Финляндии Кайкконен: Киев запрашивал переговоры о поставках истребителей

Хельсинки, , 17:00 — REGNUM С запросом о проведении переговоров на тему возможности поставок истребителей F/A-18 Hornet обращался к финским властям Киев. Об этом 23 марта заявил на пресс-конференции министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

Истребитель F/A-18 U.S. Navy

«Украина обращалась в министерство обороны [Финляндии] и надеялась на переговоры об истребителях Hornet», — сказал он.

Также Кайкконен уточнил, что он в негативном ключе рассматривает возможность передачи Киеву указанных истребителей, так как они нужны Финляндии «в ближайшее время для собственного использования».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт не будет участвовать в поставках вооружения на Украину. При этом он уточнил, что Венгрия участвует в вооружении стран НАТО.