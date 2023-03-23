Москва, 23 марта, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Международные резервы России с 11 по 17 марта увеличились на 12,5 млрд долларов, таким образом этот показатель вырос до 585,8 млрд долларов. Об этом сообщил 23 марта Банк России.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

«Объем международных резервов по состоянию на 17 марта составил $585,8 млрд, увеличившись за неделю на $12,5 млрд, или на 2,2%, под воздействием положительной переоценки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным на 10 марта, объем международных резервов РФ составлял $573,3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк возобновил публикацию расширенного состава показателей по международным резервам Российской Федерации. Формат ежемесячной публикации обновлен начиная с данных на 1 марта 2022 года.

Согласно данным ЦБ РФ, доля золота выросла за год к 1 марта до 23,6%, а доля иностранной валюты снизилась до 71,5%.