Москва, 23 марта, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Визит британского принца Уильяма в Польшу является прямым доказательством вовлечённости Лондона и Варшавы в конфликт на Украине. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 23 марта.

Chris Jackson / POOL/ EPA/ТАСС Принц Уэльский Уильям

«Цель [визита] — благодарность британским и польским войскам, которые вовлечены в войну на Украине… Полностью снимает любые сомнения, если у кого-то они оставались, в том, является ли Британия и Польша вовлечёнными сторонами», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова также задалась вопросом, не привёз ли для своих войск принц Уильям снарядов с обеднённым ураном.

Как отмечает Tatler, визит британского принца в Польшу рассчитан на два дня. Самолет сына короля Карла III приземлился в польском Жешуве, расположенном в 100 км от границы с Украиной.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявляла о готовности британской стороны предоставить Украине вместе с танками Challenger 2 бронебойные снаряды, содержащие обеднённый уран. В Министерстве иностранных дел осудили решение Лондона, так как применение подобных боеприпасов является опасным и может привести к серьёзным последствиям для окружающей среды.