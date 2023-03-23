Москва, 23 марта, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин уверен, что президент страны Владимир Путин способен привести Россию к светлому будущему. Такое мнение премьер-министр выразил в ходе выступления перед депутатами Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы бережно храним память наших поколений и не допустим, чтобы кто-то пытался навязывать нам правила игры, лишать нас права защищать национальные интересы», — заявил Мишустин.

По его словам, российские граждане готовы строить будущее, в котором Россия неоспоримо будет сильной и процветающей страной.

«Уверен, вместе с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным у нас все получится», — добавил премьер-министр.

Ранее Михаил Мишустин также в ходе выступления в Государственной думе заявил, что российская экономика выстояла в условиях санкций 2022 года, а также смогла вернуться на траекторию роста. По его словам, экономика России способна к 2023 году выйти на темпы роста ВВП выше развитых стран.