Министр обороны Надь: Словакия передала ВСУ первые четыре истребителя МиГ-29

Братислава, , 16:50 — REGNUM Первые четыре из 13 обещанных истребителей МиГ-29 были переданы Киеву властями Словакии. Об этом 23 марта сообщил министр обороны республики Ярослав Надь на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

МиГ-29 Alan Wilson

«Первые четыре истребителя МиГ-29 уже покинули Словакию и благополучно переданы Вооруженным силам Украины», — написал он в своём сообщении.

Также Надь выразил благодарность всем, кто имел к этому отношение, и заверил, что Киев получит остальные истребители в течение ближайшего времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен рассказал, что Киев обращался к финским властям с запросом о проведении переговоров на тему возможности поставок истребителей F/A-18 Hornet.