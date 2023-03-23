Вице-премьер Хуснуллин: президент одобрил запуск движения небольших грузовиков по Крымскому мосту

Москва, , 16:47 — REGNUM По Крымскому мосту возможно движение грузового автотранспорта небольших размеров и без груза. Разрешение на проезд одобрил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил журналистам 23 марта вице-премьер Марат Хуснуллин.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президенту уже я об этом [о запуске движения небольших и порожних грузовиков по Крымскому мосту] докладывал. Одобрение президента получил», — цитирует Хуснуллина ТАСС.

При этом, как отметил заместитель главы правительства, вопрос запуска движения тяжёлых грузовых автомобилей по Крымскому мосту пока не рассматривается, так как имеются риски из-за проведения спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что 23 марта в своём докладе в Госдуме по итогам работы правительства премьер Михаил Мишустин заявил, что автомобильная часть Крымского моста восстановлена полностью. На это потребовалось 4,5 месяца.

Как сообщил президенту РФ Владимиру Путину 17 марта Марат Хуснуллин, полностью восстановлены после диверсии украинских спецслужб две автомобильные части Крымского моста.