Москва, 23 марта, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Указ об учреждении медали «За храбрость» двух степеней подписал президент России Владимир Путин. Документ 23 марта размещён на официальном правовом интернет-портале.

Медаль За храбрость

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: учредить медаль «За храбрость», — говорится в документе.

В утверждённом указом положении о медали уточняется, что эту награду будут вручать гражданам России, проявившим храбрость и мужество в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов РФ, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Кроме того, ею могут быть награждены иностранные граждане и лица без гражданства.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля указом президента России мальчик из Дагестана Ахмед Ахмедов был посмертно награждён медалью за спасение своего младшего брата от волка. Погибшего ребёнка наградили медалью «За спасение погибавших».