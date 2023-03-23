Брюссель, 23 марта, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Сумму в размере €300–500 млн может выделить руководство ЕС для поддержки производства боеприпасов, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Как рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, деньги направят оборонным предприятиям, в том числе для наращивания мощностей по производству пороха.

По словам чиновника, это станет дополнением к двум миллиардам евро, выделяемым руководством Евросоюза на производство боеприпасов для украинской армии.

Вопрос будет, вероятно, поднят в ходе саммита ЕС в Брюсселе, где будут обсуждаться и планы выделить для Европейского фонда мира дополнительные три с половиной миллиарда евро.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 20 марта, что Совет Евросоюза утвердил план по передаче Киеву миллиона снарядов. Боеприпасы будут переданы Украине в течение года, и на это запланировано направить два миллиарда евро.

В этом проекте, который получил неофициальное название «план Борреля», предусмотрена милитаризация промышленности Евросоюза. Реализация этого пункта может привести к открытию на европейской территории новых заводов по производству боеприпасов и оружия.