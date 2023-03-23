Херсон, 23 марта, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную Вооружённым силам Украины часть Херсонской области. Об этом сообщили в четверг, 23 марта, на официальном сайте президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом восстановления инфраструктурных объектов», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что Зеленский посетил областной центр региона, а также побывал в селе Посад-Покровское, граничащем с Николаевской областью.

Накануне сообщалось, что Владимир Зеленский побывал на позициях ВСУ под Артёмовском Донецкой Народной Республики. Позднее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов опроверг эту информацию, заявив, что все дороги, ведущие в город, на данный момент находятся под контролем Вооружённых сил России.