Москва, 23 марта, 2023, 16:20 — ИА Регнум. В Новой Москве изнасиловали четвероклассника, администрация школы скрывала преступление от родителей, сообщает Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Ранее стало известно, что в одной из школ изнасиловали четвероклассника. Позже в департаменте образования Москвы заявили, что мальчика изнасиловали не в школе, а в квартире одного из учеников. Школе стало известно об этом в понедельник, 20 марта. Классный руководитель рассказала обо всём родителям потерпевшего. С родителями и другими детьми 21 марта встретились социальный педагог и психолог.

В департаменте заверили, что школа сотрудничает с правоохранителями и оказывает необходимое содействие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве изнасиловали художницу, которая устроила показ картин в квартире. Инцидент произошёл 10 марта. В полицию района Филёвский парк обратилась 22-летняя девушка. Она рассказала, что стала жертвой изнасилования. Девушка объяснила, что пригласила молодого человека, с которым познакомилась в интернете, к себе домой, чтобы показать свои картины. Девушка попала в больницу.