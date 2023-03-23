«Сбер» предупредил жителей о схеме мошенников со взломом кабинетов онлайн-магазинов

Москва, , 16:05 — REGNUM Новую мошенническую схему со взломом личных кабинетов онлайн-магазинов для обмана жителей России придумали аферисты. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба «Сбера» в своём Telegram-канале.

Сбер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отмечается, что при реализации своей мошеннической схемы злоумышленники возвращают недавно получившему заказ клиенту онлайн-магазина денежные средства.

«Тут же поступает сообщение якобы от представителя магазина — просят отправить им деньги, потому что возврат был сделан по ошибке. «Сотрудник» даёт реквизиты для перевода. И если отправить средства — то уйдут они в кошелёк мошенников», — говорится в сообщении.

Также поясняется, что аферисты возвращают клиенту онлайн-магазина деньги, взломав его личный кабинет, после чего пытаются выманить его платёжные данные, чтобы похитить денежные средства.

В связи с этим рекомендуется не вступать в диалог с выдающим себя за сотрудника онлайн-магазина, а обратиться в компанию по номерам с официального сайта; использовать сложные пароли и не применять одинаковые на разных ресурсах; также настроить двухфакторную идентификацию в случае наличия таковой, что позволит не пропустить взламывающих.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта заведующая музыкальной частью театра «Сатирикон» Елена Дзуцева написала заявление в полицию о мошенничестве. Женщина перевела деньги неизвестным, которые представились сотрудниками ФСБ.