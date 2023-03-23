Командир «Ахмата» Апты Алаудинов: Зеленский вряд ли смог побывать в Артёмовске

Артемовск, , 16:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский физически не мог посетить Артёмовск (Бахмут), поскольку все дороги, ведущие в город, отрезаны, а в самом Артёмовсе идут ожесточённые бои. Об этом 23 марта заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Артёмовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Накануне Владимир Зеленский заявил, что побывал на позициях украинских войск на артёмовском направлении.

«Если этот Бахмут оказался в мультипликационном видео в его бункере, то он там мог и оказаться. В других же случаях ни Зеленский, ни кто-либо из руководства Украины вряд ли смог бы оказаться в Артёмовске, это физически невозможно», — уверен Алаудинов.

Артёмовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Командующий украинскими Сухопутными войсками генерал Александр Сырский 23 марта заявил, что Вооруженные силы Украины скоро перейдут в контрнаступление на Артёмовск, воспользовавшись якобы усталостью российских сил.