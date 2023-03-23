Москва, 23 марта, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Взятый в плен российскими военными солдат ВСУ рассказал, что на передовой его подразделение не продержалось и четырёх дней. Видеоматериал опубликован в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По просьбе командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова пленный Ярослав Фёдоров сообщил, что три дня пробыл на передовой.

«На четвёртый день нас уже разбили. Всё. Даже не успел стрелять. Гранатами закидали», — сообщил он.

Он утвердительно отметил на вопрос, считает ли бойцов «Ахмата» профессионалами, а затем ещё раз повторил, что из его подразделения «никто не успел ничего сделать».

Алаудинов заявил, что пленного обязательно вылечат.

В пояснении к видео сказано, что Фёдоров оказался единственным выжившим из всего отряда, призванного удерживать позиции ВСУ в районе Белогоровки.

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Как рассказал другой украинский военнопленный, командование ВСУ в качестве наказания за отказ участвовать в штурме посылает таких солдат в самые горячие точки боевых действий. Среди них он упомянул Белогоровку.