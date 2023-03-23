В Финляндии утвердили 14-й пакет военной помощи Украине
Хельсинки, 23 марта 2023, 15:58 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил очередной, 14-й пакет военной помощи Вооружённым силам Украины, заявил в ходе пресс-конференции министр обороны страны Антти Кайкконен 23 марта.
«Президент республики утвердил 14-й пакет военной помощи Украине. В него входят три танка Leopard 2», — сказал глава оборонного ведомства Финляндии.
В феврале Финляндия в рамках поддержки Украины пообещала передать ВСУ три бронированные машины разминирования вместо нескольких основных боевых танков Leopard 2.
Ранее сообщалось, что на прошедшем в четверг заседании правительства Финляндии Саули Ниинистё были подписаны законы о вступлении страны в Североатлантический альянс НАТО. Подписание законов стало финальной точкой в ратификации необходимых документов на национальном уровне.