Москва, 24 ноября, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожанок с Днем матери. Соответствующий текст он разместил 24 ноября на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтате».

Иван Шилов ИА REGNUM Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913.

"Сегодня День матери — самого дорогого человека. Любимые наши, заботливые, чуткие, мудрые. От всего сердца поздравляю вас с праздником!» — говорится в сообщении.

Поддержка материнства и детства и обеспечение достойного уровня жизни российских семей являются приоритетными направлениями государственной политики России. На важность реализации мер, направленных на поддержку материнства, помощь семьям с детьми и сбережение здоровья женщин, не раз указывал президент России Владимир Путин.

Напомним, День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В России его отмечают в последнее воскресенье ноября.