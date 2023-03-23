Главный оппонент Трампа Десантис отказался от слов про «территориальный конфликт» на Украине

Вашингтон, , 15:56 — REGNUM От своих слов «территориальный конфликт» про ситуацию на Украине отказался губернатор штата Флорида Рон Десантис, являющийся главным оппонентом бывшего президента США Дональда Трампа в Республиканской партии. Его слова 23 марта приводит издание The New York Post.

Рон Десантис Gage Skidmore

Как указал Десантис, его заявления про «территориальный спор» про конфликт на Украине были истолкованы превратно, потому что он считает спецоперацию Вооружённых сил РФ по денацификации ошибочным решением.

Также главный оппонент Трампа пояснил, что, использовав такое выражение, он имел в виду, что Донбасс и Крым контролирует Россия.

«Я не думаю, что это законно, но это так. Там много этнических русских. Там идут сложные боевые действия, и это то, что я имел в виду, а не то, что Россия имеет право на это», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рон Десантис заявил, что вовлечённость властей США в конфликт на Украине с точки зрения поставок оружия «была бы ошибочной». Он уточнил, что не видит необходимости в американской поддержке Киева, считая, что у США есть много других жизненно важных национальных интересов.