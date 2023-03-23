Хельсинки, , 15:50 — REGNUM Судно, которое перевозит российские удобрения, ранее задержанное в порту Котка в Финляндии из-за санкций, может двигаться дальше. Транспортировку груза разрешило финское министерство иностранных дел. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Финляндия Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что разрешение на запрос покупателя удобрений об исключении из правил МИД Финляндии предоставил 22 марта.

«Предоставленное разрешение обусловлено тем, что удобрения будут отправлены в третью страну для содействия продовольственной безопасности», — пояснили в пресс-службе министерства.

Теперь удобрения, задержанные в порту Котка, могут продолжить свой путь, отметили в ведомстве.

Ранее Еврокомиссия выпустила разъяснения, согласно которым европейские компании могут оказывать услуги перевозки и страхования грузов при поставках российских удобрений в третьи страны.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Финляндии в порту Котка было задержано грузовое судно с удобрениями, часть которых якобы связана с российским гражданином, находящимся под санкциями Евросоюза. По данным портовой компании, это первый случай, когда на груз было наложено эмбарго из-за санкций.

Уточняется, что на судне находится около 20 тысяч тонн удобрений, стоимость которых составляет 480–600 евро за тонну. Таким образом, рыночная стоимость груза оценивается в 10–12 млн евро.