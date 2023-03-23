Хельсинки, 23 марта, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Судно, которое перевозит российские удобрения, ранее задержанное в порту Котка в Финляндии из-за санкций, может двигаться дальше. Транспортировку груза разрешило финское министерство иностранных дел. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

Уточняется, что разрешение на запрос покупателя удобрений об исключении из правил МИД Финляндии предоставил 22 марта.

«Предоставленное разрешение обусловлено тем, что удобрения будут отправлены в третью страну для содействия продовольственной безопасности», — пояснили в пресс-службе министерства.

Теперь удобрения, задержанные в порту Котка, могут продолжить свой путь, отметили в ведомстве.

Ранее Еврокомиссия выпустила разъяснения, согласно которым европейские компании могут оказывать услуги перевозки и страхования грузов при поставках российских удобрений в третьи страны.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Финляндии в порту Котка было задержано грузовое судно с удобрениями, часть которых якобы связана с российским гражданином, находящимся под санкциями Евросоюза. По данным портовой компании, это первый случай, когда на груз было наложено эмбарго из-за санкций.

Уточняется, что на судне находится около 20 тысяч тонн удобрений, стоимость которых составляет 480–600 евро за тонну. Таким образом, рыночная стоимость груза оценивается в 10–12 млн евро.