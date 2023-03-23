Москва, 23 марта, 2023, 15:56 — ИА Регнум. В ходе воздушных и артиллерийских ударов подразделений Вооружённых сил (ВС) России по позициям ВСУ был уничтожен склад горюче-смазочных материалов противника, расположенный на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом 23 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В районе населённого пункта Зализничное Запорожской области уничтожен склад горюче-смазочных материалов 65-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, указал он, российская авиация и артиллерия за последние сутки поразили огнём 76 артиллерийских позиций противника, а также 114 позиций, где располагались личный состав и техника ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в стране существенно нарастили выпуск наиболее востребованных видов вооружений и военной техники. Он отметил, что это было сделано в короткие сроки и с учётом реальной потребности.