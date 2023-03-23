Лондон, , 15:41 — REGNUM Банк Англии в 11-й раз подряд повысил ставку — до 4,25% годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте банка 23 марта.

Банк Англии Bank of England

«На прошедшем заседании комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии большинством голосов проголосовал за повышение банковской ставки на 0,25 процентного пункта, до 4,25%», — говорится в тексте заявления.

Повышение ставки широко ожидалось европейскими аналитиками после неожиданного повышения показателя инфляции в январе 2023 года. Так, например, издание The Times оценивало вероятность этого решения в 95,8%.

В феврале премьер-министр Великобритании Риши Сунак в рамках реформы создал четыре новых министерства, деятельность которых направленна на стабилизацию экономической ситуации в стране, включая двукратное сокращение инфляции.