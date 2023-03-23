Москва, 23 марта, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили в ходе спецоперации СУ-24 вооружённых формирований Украины в Харьковской области. Об этом 23 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Богуславка Харьковской области сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины», — сказал он.

Помимо этого, Конашенков добавил, что также российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки пять ракет американских реактивных систем залпового огня HIMARS киевских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что две с половиной сотни украинских военных были ликвидированы в ходе спецоперации за сутки на донецком направлении.