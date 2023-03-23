Москва, 23 марта, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2024 года будет увеличен на 18,5%. Об этом 23 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

«По поручению президента проведём индексацию МРОТ с 1 января следующего года на 18,5%», — сказал он.

Мишустин отметил, что повышение благосостояния населения страны является одной из приоритетных задач правительства. Размер МРОТ будет расти с опережением темпов инфляции.

Ранее в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект о повышении минимальной оплаты труда с 1 января 2024 года до 19 242 рублей. С учётом того, что это повысит расходы на оплату труда в бюджетной сфере, на данные цели планируется выделить 18,5 млрд рублей.

С 1 января 2023 года в России установили МРОТ в размере 16 242 рублей. Это на 6,3% больше, чем было установлено в июне 2022 года.

В сентябре 2022 года правительство РФ ввело особый порядок определения прожиточного минимума и МРОТ. Размер минимальной оплаты труда устанавливают исходя из темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения. Рост МРОТ должен опережать этот показатель на три процентных пункта.