Москва, , 15:31 — REGNUM Более 250 украинских боевиков ликвидированы в ходе спецоперации за сутки на донецком направлении, сообщил 23 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Апофеоз войны Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, российские военные уничтожили пять боевых бронированных машин ВСУ, шесть танков, гаубицу Д-20 и семь автомобилей.

Эти потери нанесены противнику в рамках СВО в результате активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск ВС РФ.

Украинские боевики 23 марта обстреляли посёлок Белая Берёзка в Брянской области. По данным руководства региона, один мирный житель получил ранение.