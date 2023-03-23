Москва, 23 марта, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Более 250 украинских боевиков ликвидированы в ходе спецоперации за сутки на донецком направлении, сообщил 23 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Апофеоз войны

Кроме того, российские военные уничтожили пять боевых бронированных машин ВСУ, шесть танков, гаубицу Д-20 и семь автомобилей.

Эти потери нанесены противнику в рамках СВО в результате активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск ВС РФ.

Украинские боевики 23 марта обстреляли посёлок Белая Берёзка в Брянской области. По данным руководства региона, один мирный житель получил ранение.