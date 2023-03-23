Москва, 23 марта, 2023, 15:20 — ИА Регнум. В практическом смысле нужно не штрафовать бизнес, а предупреждать нарушения. Об этом 23 марта заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Михаил Мишустин в Госдуме

«На практике надо не штрафовать, а предупреждать нарушения. Мы именно из этого исходим», — сказал он, уточнив, что одним из ключевых условий является снижение административной нагрузки на бизнес.

Также премьер-министр указал, что совсем исключить проверки для бизнеса нельзя, однако можно свести их к минимуму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Мишустин заявил, что российский бизнес успешно адаптировался к новым условиям, возникшим из-за санкций. Он уточнил, что по России был нанесён санкционный удар, равного которому в современной истории не было.