Будапешт, , 15:20 — REGNUM Венгрия не будет участвовать в поставках вооружения на Украину. Об этом 23 марта заявил журналистам в ходе брифинга глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Поставка вооружения киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Венгрия участвует в вооружении стран НАТО, но не участвует в поставках оружия [на Украину]. Очевидно, найдутся страны ЕС, которые отправят часть этих боеприпасов на войну, но Венгрия этого делать не будет», — приводит ТАСС слова Гуйяша.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что «венгерские солдаты отправляются к восточной границе только в целях обороны, они не принимают участия в войне».

Такую позицию Будапешта ранее оглашал глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Дипломат подтвердил, что Венгрия не намерена выделять средства для закупки Европейским союзом боеприпасов для ВСУ.