Тегеран продолжает свою игру, вступив в сепаратные переговоры с европейскими странами по «ядерной сделке». Американцев, китайцев и россиян к разговору не пригласили, однако МИД РФ уверяет, что всё под контролем.

Станислав Тарасов, , 15:47 — REGNUM По итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпиня с президентом России Владимиром Путиным было принято совместное заявление, в котором указывалось, что стороны «выступают за скорейшее возобновление полного и эффективного выполнения Соглашения по иранской ядерной программе» (СВПД), призывают вернуться к реализации резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, посвященной этому соглашению, а также обратились с просьбой ко всем «заинтересованным сторонам сделать шаги, которые позволили бы достичь положительного результата в рамках переговоров по этому соглашению».

Тегеран Иван Шилов (с) ИА REGNUM

После того как заявление было обнародовано, Иран предпринял интригующий ход.

Иранское агентство Mehr News Agency со ссылкой на свои источники сообщило, что неделю назад в Осло состоялась закрытая встреча замглавы МИД Ирана Али Багери Кани с представителями министерств иностранных дел Великобритании, Франции и Германии.

Сообщается, что во встрече принимал участие и заместитель главы внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора. При этом специальный посланник США по Ирану Роберт Мэлли, как и переговорщики со стороны России и Китая, на встрече в Осло не присутствовали.

Эту информацию подтвердили и другие иранские источники, «знакомые с недавним взаимодействием иранских и европейских дипломатов». Они утверждают, что в ходе переговоров «был предпринят мозговой штурм», хотя «между сторонами сохраняются камни преткновения». Тем не менее, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов, они полагают, что «еще есть шансы и время, чтобы спасти СВПД». Но о других деталях встречи ничего не сообщается.

Вообще, встречи такого формата в Норвегии бывают редко, хотя это не первый случай, когда скандинавская страна, не входящая в ЕС, фактически выступает площадкой для посреднических переговоров между Европой и Ираном.

Согласно данным агентства Amwaj. media, несколько месяцев назад в Осло уже проходили переговоры «второго пути», чтобы «найти путь вперед по СВПД». Судя по признакам, европейские члены «шестерки» предложили иранской стороне какой-то свой проект соглашения, не проводя, как раньше, консультаций с Вашингтоном и обходя стороной Россию и Китай.

Поэтому, учитывая, что Тегеран при посредничестве некоторых арабских стран уже ведет закрытые переговоры с США, складывается ощущение того, что Иран работает по разным сценариям: с американцами — отдельно, с европейцами — отдельно.

Однако, комментируя ситуацию, заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что «нет ничего удивительного в том, что Иран ведет диалог с западными странами по ядерной сделке» и что «мы полностью в процессе, но никто не мешает заинтересованным странам в рамках формата, который они для себя считают более удобным, обсуждать эти вещи».

По его же словам, «мы обсуждаем много и с Ираном, и с Китаем, и будем это делать дальше» и «здесь нет ничего, что превращало бы нормальные, спокойные дипломатические процессы в сенсации».

Сергей Рябков © Нина Зотина/РИА Новости

Сенсации, действительно, нет. Есть другое, что создает острую интригу.

Первое. Переговоры в Осло воссоздают модель переговорного процесса по иранской ядерной программе образца 2003 года в составе Великобритании, Германии и Франции. Потом в 2005 году этот формат расширился до «шестерки», когда в него включили США, Россию и Китай.

Но после того, как европейская дипломатия встроилась в фарватер политики Вашингтона, переговоры «шестерки» оказывались неустойчивыми, а сейчас они просто сорваны.

До сих пор американцы не сделали ни одного значимого публичного шага навстречу Ирану.

Напомним, что в Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции, России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном об условиях восстановления СВПД. Однако на переговорах была взята пауза, которая затянулась до сих пор.

Второе. Сегодня мы наблюдаем во взаимоотношениях великих ядерных держав отсутствие стратегической стабильности и хаотизацию в системе международных отношений. «Шестерка» стала провисать в воздухе, а сеть коммуникаций посредников в этом формате разобрана по группам.

Конечно, следуя логике Рябкова, все же происходит обмен мнениями и поддержание контактов с использованием сторонами чуть ли не приемов кризисной дипломатии. В то же время именно США стимулируют закрытую дипломатию через посредничество некоторых арабских стран, а члены «шестерки», во всяком случае, на публичном уровне, избегают согласованных позиций.

Возможно, в сложившейся ситуации Иран маневрирует, пытается добиться сближения переговорных позиций с Великобританией, Францией и Германий, оторвать их от США. Но вопрос, рискнут ли европейские члены «шестерки» проводить самостоятельную политику, противоречащую линии Вашингтона, остается открытым.

Так, американцы предлагают заключить какое-либо временное двухстороннее промежуточное соглашение по СВПД. Но Тегеран, как говорит представитель МИД Ирана Нассер Канани, такой сценарий отвергает, принимая только вариант с возвращением всех сторон к СВПД, что поддерживается Россией и Китаем.

Министры иностранных дел Франции, Германии, Европейского союза, Ирана, Соединённого Королевства и США, а также китайские и российские дипломаты. Лозанна, 2 апреля 2015 (сс) United States Department of State

Очевидно и то, что нужны переговоры внутри самой «шестерки», прежде всего между Вашингтоном, Москвой и Пекином, что по понятным причинам оказывается сейчас затруднительным.

Но, как бы то ни было, Ирану переговоры по ядерной программе даже в «формате Осло» необходимы.

После решения о восстановлении дипотношений с Саудовской Аравией он активно двинулся в сторону нормализации отношений с арабским миром, готовится к концу года провести саммит с членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Цель — не дать США, как на Украине, закрепиться на сопредельных с Ираном территориях и действовать чужими руками.

В такой ситуации Тегерану важно демонстрировать готовность к диалогу по ядерной программе в любом формате, чтобы обозначить перспективу для мирного варианта развязки кризиса.

Речь идет о реализации «плана Лаврова», пошагового подхода к решению проблемы, что можно интерпретировать следующим образом: двигаться вперед, разбивая проблему на этапы, оговаривая при этом на каждом из них взаимные действия и возможные уступки.

Согласно «плану Лаврова», на выполнение Ираном требований МАГАТЭ международное сообщество должно будет отвечать замораживанием, а потом и отменой санкций, введенных СБ ООН. К тому же Россия не отвергает прежние предложения «шестерки», обращенные к Тегерану.

Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране © Валерий Мельников/РИА Новости

Иран — искушенный игрок, он видит, что Европа тоже ведет свою игру, ее посредничество далеко от нейтралитета. Но она опасается полностью утерять Иран, видя, что США не удается навязывать ему свои правила игры, отчего Европе хочется изменить ход событий на удобный для себя вариант.

Решающим фактором здесь могут оказаться не усилия посредников, пусть и самых искусных, а втянутость в процесс заинтересованных сторон.

Но фактом становится то, что Тегеран пытается перехватить инициативу и развести в «шестерке» США и Европу по разные стороны. В этом и состоит сейчас «невралгический узел» всей иранской проблемы.

Дальше многое будет зависеть как от характера дальнейших взаимоотношений Тегерана с Вашингтоном (точнее, взаимоотношений тандема США — Израиль, который в последнее время слабеет, с Ираном), так и от баланса сил в треугольнике Китай — США — Россия.

Если Тегерану удастся перетянуть на свою сторону ЕС, это будет означать прорыв в переговорах. Теперь остается дождаться информации о том, сдвинется ли после Осло переговорный процесс с мертвой точки и готовы ли европейские страны считаться с базовыми интересами Ирана.