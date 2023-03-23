Москва, 23 марта 2023, 15:19 — REGNUM В беседе с журналистом ИА REGNUM певец SHAMAN рассказал о своей реакции на шутки Максима Галкина (признан в России физическим лицом — иноагентом) в адрес его песни «Встанем». По словам артиста, он рад, что Максим следит за его творчеством.

Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте
Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте
© Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

«Такое внимание к моему творчеству говорит лишь о том, что оно никого не оставляет равнодушным. И каждый реагирует на него по-своему. Фанатизм, он, знаете ли, разный бывает», — отреагировал певец 23 марта на видео с выступления Максима Галкина в США.

Ранее Галкин, который после начала спецоперации отправился в Израиль, на концерте в Штатах высмеял песню «Встанем», посчитав, что артист вскоре будет петь в Гааге: «Сядем!» В своём выступлении Галкин уже в традиционной манере нелицеприятно высказался об артистах, которые остались в стране и поддержали Россию. В частности, юморист высказался о Полине Гагариной, Сергее Лазареве и актере Иване Охлобыстине.

«Поёт (SHAMAN. — При. Ред.) хорошо. Но абсолютная конъюнктура. Вот он сейчас ходит: «Встааааанем!» Будет суд в Гааге — будет петь «Сяяяядем!» И эта ЛГБТ-группа к нему примкнула. Стоят сзади, помогают, пристроились. И Лазарев тут, и Гагарина. «Встанем!» Лица перекошены! Мне аж сон после этого страшный приснился…» — заявил Галкин.

Его высказывания вызвали резкую реакцию у пользователей Сети. Многие сочли поведение артиста оскорбительным для его коллег.