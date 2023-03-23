* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 23 марта, 2023, 15:19 — ИА Регнум. В беседе с журналистом ИА REGNUM певец SHAMAN рассказал о своей реакции на шутки Максима Галкина (признан в России физическим лицом — иноагентом) в адрес его песни «Встанем». По словам артиста, он рад, что Максим следит за его творчеством.

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте

«Такое внимание к моему творчеству говорит лишь о том, что оно никого не оставляет равнодушным. И каждый реагирует на него по-своему. Фанатизм, он, знаете ли, разный бывает», — отреагировал певец 23 марта на видео с выступления Максима Галкина в США.

Ранее Галкин, который после начала спецоперации отправился в Израиль, на концерте в Штатах высмеял песню «Встанем», посчитав, что артист вскоре будет петь в Гааге: «Сядем!» В своём выступлении Галкин уже в традиционной манере нелицеприятно высказался об артистах, которые остались в стране и поддержали Россию. В частности, юморист высказался о Полине Гагариной, Сергее Лазареве и актере Иване Охлобыстине.

«Поёт (SHAMAN. — При. Ред.) хорошо. Но абсолютная конъюнктура. Вот он сейчас ходит: «Встааааанем!» Будет суд в Гааге — будет петь «Сяяяядем!» И эта ЛГБТ-группа к нему примкнула. Стоят сзади, помогают, пристроились. И Лазарев тут, и Гагарина. «Встанем!» Лица перекошены! Мне аж сон после этого страшный приснился…» — заявил Галкин.

Его высказывания вызвали резкую реакцию у пользователей Сети. Многие сочли поведение артиста оскорбительным для его коллег.