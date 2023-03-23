Вашингтон, , 15:18 — REGNUM Российского лётчика, который сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над акваторией Чёрного моря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает идиотом. Об этом сообщает The Hill.

Белый дом США Иван Шилов © ИА REGNUM

Кирби указал, что не знает другой армии в мире или военно-воздушной силы, которая наградила бы пилота за то, что тот «врезался в беспилотник».

«Я понятия не имею, почему они дали награду за храбрость пилоту, который в худшем случае намеренно подвергал себя и американское имущество большому риску, а в лучшем — просто был идиотом», — заявил он.

Если такой поступок Москва называет проявлением храбрости, то у России иное понимание этого, считает представитель американской администрации.

Кирби также добавил, что Вашингтон вряд ли узнает истинные намерения российского пилота.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 марта 2023 года над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полёт американского беспилотного летательного аппарата MQ-9. Дрон летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по ПВО сил, однако в контакт с MQ-9 лётчики не вступали.

В результате резкого маневрирования MQ-9 перешёл в неуправляемый полёт, потерял высоту и упал в море. В тот же день он был обнаружен на глубине 850–900 метров в 60 км от Севастополя.

Как рассказали сами пилоты истребителей, которым 22 марта министр обороны Сергей Шойгу вручил награды за отлично выполненную задачу по предотвращению проникновения беспилотника США в район проведения спецоперации, оружие в ходе перехвата американского дрона они не применяли. Также они не вступали в контакт с беспилотником.

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