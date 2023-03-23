Вашингтон, 23 марта, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Российского лётчика, который перехватил американский беспилотник MQ-9 Reaper над акваторией Чёрного моря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби счёл идиотом. Об этом сообщает The Hill. Представитель американской администрации заявил, что не понимает и считает оскорбительным награждение летчика Су-27 за перехват.

Иван Шилов ИА REGNUM Белый дом США

«Я понятия не имею, почему они дали награду за храбрость пилоту, который в худшем случае намеренно подвергал себя и американское имущество большому риску, а в лучшем — просто был идиотом», — заявил он.

Кирби также добавил, что Вашингтон вряд ли узнает истинные намерения России, а сам факт награждения назвал оскорбительным для США.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 марта 2023 года над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полёт американского беспилотного летательного аппарата MQ-9. Дрон летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по ПВО сил, однако в контакт с MQ-9 лётчики не вступали.

В результате резкого маневрирования MQ-9 перешёл в неуправляемый полёт, потерял высоту и упал в море. В тот же день он был обнаружен на глубине 850–900 метров в 60 км от Севастополя.

Как рассказали сами пилоты истребителей, которым 22 марта министр обороны Сергей Шойгу вручил награды за отлично выполненную задачу по предотвращению проникновения беспилотника США в район проведения спецоперации, оружие в ходе перехвата американского дрона они не применяли. Также они не вступали в контакт с беспилотником.