Москва, 23 марта, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Правительство РФ поручит Минпросвещению и Минобрнауке разработать программу для развития у школьников интереса к инженерным наукам. Об этом 23 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

«Инженеры — это самый ключевой приоритет. Цифры по физике, наверное, вы хотели озвучить, но я бы ещё информатику сюда сказал бы, математику сдают всё — это тоже будущие инженеры», — сказал Мишустин.

Он сообщил, что готовится проект «30 инженерных школ будущего». Эта и другие инициативы направлены на то, чтобы создать спрос на инженерных специалистов. Премьер-министр отметил, что этот вопрос очень важен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил о необходимости перенять в российском образовании лучшие советские традиции. Он отметил, что это позволило бы давать учащимся «классное профессиональное образование».