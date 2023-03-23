Вашингтон, 23 марта, 2023, 15:07 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах Америки началось «таяние банков». Так прокомментировал 23 марта американский миллиардер Илон Маск заявление президента США Джо Байдена о том, что в период его руководства были произведены самые крупные в истории инвестиции в борьбу с изменением климата.

EPA/Carina Johansen/ТАСС Илон Маск

«Ммм… банки тают», — написал миллиардер в Twitter.

Ирония миллиардера вызвана последними событиями в банковской системе США. Как сообщалось ранее, 10 марта было объявлено о банкротстве банка Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-ю позицию в списке кредитных организаций США по величине активов. Банк специализировался на работе со стартапами Кремниевой долины.

Он разорился всего за 48 часов. Как отметили эксперты газеты New York Times, после банкротства этого банка с серьёзными проблемами могут столкнуться и американские банки.

Илон Маск допустил покупку обанкротившегося банка SVB, опубликовав 11 марта пост в Twitter.