Постпред РФ Ульянов: поставки снарядов с обеднённым ураном плохо отразятся на экспорте Украины

Вена, , 15:05 — REGNUM Негативным образом могут повлиять на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины поставки Лондоном Киеву боеприпасов с низкообогащённым ураном, так как покупать радиоактивные продукты никто не захочет. Об этом 23 марта написал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в соцсети Twitter.

Как отметил Ульянов, поставки Британией Украине снарядов с обеднённым ураном могут плохо повлиять на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции.

«Никто, включая Великобританию, не захочет импортировать продукты, загрязненные радиоактивной пылью», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что радиационные последствия, которые могут появиться в случае применения на Украине боеприпасов с обеднённым ураном, нельзя будет проконтролировать. Также она напомнила об авариях на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме, которые продолжают отзываться страшными последствиями.