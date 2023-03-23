ВСУ обстреляли посёлок в Брянской области
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле со стороны ВСУ посёлка Белая Берёзка
Брянск, 23 марта, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли посёлок городского типа Белая Берёзка в Брянской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор области Александр Богомаз.
Иван Шилов ИА REGNUM
Артиллерия ВСУ
«Сегодня ВСУ обстреляли пгт Белая Берёзка Трубчевского района», — говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, что снаряд упал недалеко от административного здания. В результате обстрела ВСУ пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
На месте работают оперативные службы.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта украинский беспилотник атаковал нефтестанцию «Новозыбков» в Брянской области. В результате атаки никто не пострадал. Следственный комитет России проводит расследование этой атаки.