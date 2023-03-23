Москва, , 14:58 — REGNUM Правительство рассмотрит вопрос о запрете вейпов и сформирует позицию. Об этом 23 марта в ходе выступления с отчётом о работе правительства за 2022 год в Госдуме заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на предложение спикера Государственной думы России Вячеслава Володина запретить в стране вейпы из-за частых обращений учителей в школах.

Курение запрещено Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Володин отметил, что никто точно так и не может сказать, насколько вредны данные устройства и какая в них находится смесь. Он попросил главу правительства поддержать запрет вейпов, подчеркнув, что нужно спасать детей, и отметив, что это «наша общая позиция».

«Есть, рассмотрим. Сформируем позицию, конечно», ― ответил Мишустин.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своём Telegram-канале опрос по теме регулирования вейпов в России. Так, около 70% проголосовавших (из более 55 тыс. пользователей) высказались за полный запрет, более 25% ― за ужесточение продажи среди несовершеннолетних, 4% ответили, что им всё равно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД России Владимир Колокольцев выступил за запрет производства вейпов на территории России. Законопроект о полном запрете вейпов уже внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР.

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав выступает за более жесткое законодательство в отношении вейпов.

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