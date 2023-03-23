В России создали технологию «Щит», способную маскировать тепловые объекты от дронов

Москва, , 15:05 — REGNUM Российская компания «Армакс» разработала технологию «Щит», позволяющую маскировать объекты от беспилотных летательных аппаратов с тепловизором. Об этом 23 марта ТАСС сообщил гендиректор предприятия Михаил Закроев.

Летающий дрон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам главы компании, для маскировки теплового излучения разработали специальную плёнку, на которую проецируется окружающая местность. Плёнкой накрывают объект, и она работает как «линза-обманка».

«Дрон летит, видит землю, знает, где находится человек, летает вокруг, но не видит объекта. Человек выходит из-под «Щита» — дрон его обнаруживает», — рассказал он.

Закроев сообщил, что разработанная плёнка делает объекты невидимыми в том числе для спутников из космоса. Он сравнил это с «магией». Предложение о проведении дальнейших испытаний будет направлено в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в пермском ЗАО «Кираса» разрабатывают комплекты маскировки для бойцов, чтобы также делать их невидимыми для тепловизоров. Это планируется сделать за счёт накидки, которая меняет цвет, как хамелеон, в зависимости от местности.